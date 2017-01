BAM! Wawrinka mept bal keihard in kruis, maar toont zich al snel gentleman

Door: Glenn Bogaert

16/01/17 - 12u46

OUCH! Klizan takes one for the team #AusOpen pic.twitter.com/WOsQaHLcf6

video

Bloed, zweet en tranen heeft het hem gekost, maar Stanislas Wawrinka heeft zich vandaag toch geplaatst voor de tweede ronde van de Australian Open. De 31-jarige nummer vier van de wereld én ex-laureaat haalde het pas na een thriller over vijf sets van de Slowaak Martin Klizan (ATP 34). Na een zenuwslopend potje tennis van maar liefst 3 uur en 24 minuten werd het uiteindelijk 4-6, 6-4, 7-5, 4-6 en 6-4.



Recht in klokkenspel

Opluchting troef dus bij de Zwitserse boezemvriend van Roger Federer, die werkelijk alle middelen gebruikte om zijn dekselse tegenstander op de knieën te dwingen. In een bloedstollende vijfde set pakte 'Stan the Man' bij 4-4 en 15-30 op zijn eigen service uit met een keiharde mep vol in het klokkenspel van Klizan. Die was er even niet goed van en Wawrinka besefte al snel dat hij zich maar beter kon verontschuldigen na die loeier van dichtbij aan het net. Van boosdoener naar gentleman en ook nog een ticket voor de tweede ronde: eind goed, al goed. Voor de Zwitser dan toch...



Twee jaar na winst

'Stan' Wawrinka won de Australian Open in 2014 en schopte het er een jaar later tot in de halve finales. Vorig jaar werd hij in Melbourne uitgeschakeld in de vierde ronde, later op het seizoen werd hij wel eindlaureaat op de US Open. In de tweede ronde moet de Zwitser de baan op tegen de Amerikaan Steve Johnson (ATP 30). Die klopte de Argentijn Federico Delbonis (ATP 44) met 6-3, 6-4 en 6-4.