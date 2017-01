Adrenaline rush: Vlaamse tieners van 14 en 16 racen met 100 km/u van steile berg en dat op een longboard

René & Axel: Raw Run @ WoodWings from WoodWings on Vimeo.

video Klinkt longboarden u nog niet bekend in de oren? Als het van deze twee Vlaamse tieners afhangt, zal dat alvast snél veranderen. René Joye (14) en Axel Impens (16), twee tieners uit Wulpen en Oostduinkerke, beoefenen deze nieuwe sport al een dik jaar en slaan het internet met de regelmaat van de klok met verstomming.

Op bovenstaand filmpje is te zien hoe het duo een topsnelheid van 100 km/u bereikt op een longboard, een geavanceerd skateboard dat lánger is en ándere wielen heeft. Een record zo bleek. "Mijn maximale snelheid op een board was 95 kilometer per uur", vertelde Joye ons een jaar geleden. De West-Vlamingen brachten deze vervaarlijke uitdaging afgelopen zomer tot een goed einde op een afgesloten parcours in Margériaz, een ski-oord in de Franse Alpen. Het parcours was zo'n 1,3 kilometer lang met een gemiddeld dalingspercentage van 9,34 procent en een piek tot 19 procent.

Knie gebroken

De jongens waren uiteraard niet aan hun proefstuk toe. Zo ging een jaar geleden al een filmpje met Joye in de hoofdrol viraal. Toen knalde de Vlaamse waaghals met zo'n 70 kilometer per uur van een berg in de Franse Alpen. Die toch wel angstaanjagende beelden vindt u hieronder.



Af en toe volgt er wel eens crash. Zo brak Joye in het verleden al zijn linkerknie. Impens houdt het voorlopig bij schaafwonden. "Als je aan het gevaar denkt, dan gaat het fout", vertelde het duo het voorbije weekend in 'De Zevende Dag'. Wat ma en pa vinden van deze hobby? "Ze vinden het wel gevaarlijk, maar als we beschermende kledij dragen, is het best oké."