Karma is a bitch: provocatie Sergio Ramos ontplofte gisteren recht in zijn gezicht

Door: Glenn Bogaert

16/01/17 - 09u25

video

© afp.

Een speler die terugkeert naar zijn ex-club, het is niet altijd een lachertje. Vraag dat maar aan Sergio Ramos. De 30-jarige centrale verdediger en tevens het boegbeeld van Real Madrid moest gisteren voor de tweede keer in amper vier dagen tijd aan de bak tegen Sevilla oftewel het team van zijn jeugd. De Andalusiër doorliep de jeugdreeksen bij de ex-ploeg van Carlos Bacca en Tom De Mul en werd in de Copa del Rey afgelopen donderdag dan ook flink op de korrel genomen. Toen hij scoorde vanop de stip -met een Panenka dan nog- kon hij het dan ook niet laten om het publiek uit te dagen met de handen aan de oren en wijzend naar zijn shirt.



Zoete wraak

Nu zouden de vurige fans van de 'Rojiblancos' wel zwijgen, moet de provocerende Ramos gedacht hebben, maar gisteren kwam de zoete weerwraak in het warmbloedige Estadio Ramón Sánchez Pizjuán. Bij een 0-1 voorsprong voor Real na een omgezette penalty van Cristiano 'Penaldo' Ronaldo verschalkte niemand minder dan Sergio Ramos vijf minuten voor tijd zijn eigen doelman Keylor Navas. Feest op de tribunes of beter: wie laatst lacht, best lacht. Het was immers nog niet afgelopen met de miserie voor 'De Koninklijke' want in de toegevoegde tijd zorgde invaller en nieuwkomer Jovetic nog voor de onverhoopte 2-1. Ramos en Real in zak en as. Karma is a bitch...