Patser huurt Ferrari 458 Italia en rijdt bolide "als een beginner" in de prak

16/01/17 - 11u13 Bron: Oxotic Driving Experience Door: Dimitri Eeckhaut

video De Ferrari 458 Italia in een notendop: een pareltje van om en bij de 250.000 euro, mee ontworpen door Michael Schumacher, 8 cilinders, maar vooral een sportwagen die in 3,4 seconden optrekt van 0 km/u naar 100 km/u - er zit namelijk 562 pk onder de motorkap. En net dat had de gelegenheidschauffeur in bovenstaande video een beetje onderschat.