Als Tom Boonen straks nog eens Parijs-Roubaix wint, krijgt hij héél bijzonder cadeautje van radiozender

Door: Glenn Bogaert

16/01/17 - 06u45

video De wielercarrière van Tom Boonen zit er bijna op. De 36-jarige klassieke specialist van Quick-Step Floors haalt nog één voorjaar alles uit de kast met als grote doel een vijfde overwinning in Parijs-Roubaix. In dat geval zou de 'Bom van Balen' alleen recordhouder worden met een kasseisteen meer dan Roger De Vlaeminck oftewel 'Monsieur Paris-Roubaix'. Als het zover zou komen dan heeft Studio Brussel alvast een mooi cadeautje in petto voor de snelle Kempenzoon.

Als 'Tornado Tom' in tegenstelling tot afgelopen jaar wel als eerste over de streep bolt op de mythische piste van Roubaix dan krijgt hij van de populaire jongerenzender een tattoo naar keuze cadeau. En die mag hij dan laten zetten bij niemand minder dan Jef Van Echelpoel, bekend van de hit 'Ziet em duun'.



Vaste klant

Tijs Vanneste is de echte naam van het ruige heerschap dat in de Kempen vooral bekend is als tatoeëerder. En Tom Boonen is zijn vaste klant, straffer nog: als er inkt op zijn lijf komt dan moet Jef (of Tijs dus) de man zijn achter het ontwerp. "Ja, ik heb Tom Boonen aan mijn zwaard geregen", vertelde Van Echelpoel lachend bij Studio Brussel.



En dat bracht Linde Merckpoel en co op het briljante idee van een nieuwe tatoeage als cadeau voor Tom Boonen als hij straks nog eens zwaar uitpakt op de fiets. En die was meteen akkoord, bekijk hierboven de beelden!