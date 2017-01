Lukaku en co bezorgen kankerpatiëntje prachtige voetbalnamiddag

Door: redactie

15/01/17 - 21u14

© reuters.

© photo news.

Everton heeft een fantastische geste gedaan voor het 5-jarige kankerpatiëntje Bradley Lowery. Het jongetje, dat fan is van Sunderland, mocht vandaag mascotte zijn tijdens de topper tussen Everton en Manchester City. Rode Duivel Romelu Lukaku, die scoorde voor de Toffees, kwam het veld op met Lowery in zijn armen. Op de beelden zien we ook hoe de jongen een balletje trapt en hoe hij fier poseert met enkele sterren van Everton. Ook de fans van Manchester City steunden de jonge kerel met een knappe vlag. Voetbal op zijn best.



In december maakte Lowery het doelpunt van de maand in de Premier League. Hij mocht voorafgaand aan het duel van zijn favoriete club Sunderland tegen Chelsea een penalty nemen en de BBC maakte daarna bekend dat zijn goal het doelpunt van de maand was geworden.



Bradley was amper twee jaar oud toen er kanker bij hem werd vastgesteld. Na een intensieve behandeling was het jongetje in juli hervallen.