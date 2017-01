Vechtpartij bij futsalduel in Henegouwen: "Vrees dat het typisch geval is van ploeg met allochtonen versus ploeg zonder allochtonen"

Door: Birger Vandael

15/01/17 - 15u48 Bron: Eigen berichtgeving

video Vrijdagavond vond in het Henegouwse Boussu, tussen Bergen en de Franse grens, de futsaltopper tussen Givry Boussu en Terkoest uit Alken plaats. De wedstrijd ontaarde enkele minuten voor affluiten in een zware vechtpartij nadat één van de thuisspelers rood kreeg. "We dienen klacht in bij de voetbalbond en stellen ons ook burgerlijke partij", oppert voorzitter Bertie De Gauquier.

De wedstrijd was er één met een voorgeschiedenis. "Na de heenwedstrijd op 16 september, die eindigde op een gelijkspel, kregen wij een klacht binnen voor racisme en slechte organisatie", vervolgt De Gauqier. "Die klacht werd ongegrond verklaard, maar we wisten wel dat we voor een warm onthaal in Boussu stonden. De topper liep echter goed en wij stonden 2-6 voor. Toen kreeg een speler van hen een rode kaart en liep het mis. Hij spuwde naar de scheidsrechter en sloeg ook zijn bril van het hoofd. Daarna gaf hij Franky Jehaes een klap op het gezicht. Enkele tellen later stonden er een twintigtal fans op het veld. Na de nodige schermutselingen renden we naar de kleedkamers. De politie kwam ter plaatse en Franky Jehaes (kneuzingen aan rug), Olivier Pauwels (blauw oog, barst in neus) en Joren Vanholst (blauw oog) werden naar de spoed gebracht."



"Na de slag op mijn oog ben ik op de grond gaan liggen en heb ik mijn gezicht beschermd. Ze waren met tien man op mij aan het stampen", aldus Pauwels.



De politie van Boussu en de politie van Kortessem behandelen nu samen de klachten. "Het is afwachten wat er met het resultaat van de wedstrijd gebeurt, maar wij zullen de punten wel krijgen. Ik vermoed dat we ook op de bond zullen worden uitgenodigd voor een gesprek. Dit kan zo niet verder, het is de verste verplaatsing van het jaar en altijd loopt het mis. Ik denk dat het een typisch geval is van een ploeg met allochtonen versus een ploeg zonder allochtonen", zucht de voorzitter.