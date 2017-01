"Het veld ligt er wat lullig bij". En dat had alles te maken met dit beeld

Door: redactie

Nog geen voetbal in de Jupiler Pro League dit weekend, maar in Nederland zit de winterstop er intussen wel alweer op. Zo stond gisteren onder meer het duel tussen Heracles en Groningen op het progamma en ook bij onze noorderburen kregen ze te kampen met de nodige winterse omstandigheden. Tijdens de rust rukten vrijwilligers massaal uit om het veld weer sneeuwvrij te maken, al lukte dat niet helemaal. Het leidde tot bovenstaand opvallend beeld en woordspelingen als "het veld ligt er wat lullig bij in de tweede helft".



Voor Heracles werd de avond uiteindelijk helemaal pijnlijk door met 1-4 te verliezen. Bij Groningen stond Sergio Padt (ex-AA Gent) in doel, bij de thuisploeg onze landgenoot Bram Castro (ex-STVV).