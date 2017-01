Bij Hertha lijkt hij afgeschreven, maar aan de zijde van zijn bevallige WAG wacht Baumjohann zeker een mooie toekomst

Door: redactie

15/01/17 - 08u55

Hertha BSC staat na 16 speeldagen in de Bundesliga op een knappe derde plaats, weliswaar al op negen punten van leider Bayern München. Vedad Ibisevic en Salomon Kalou namen meer dan de helft van de goals voor hun rekening. Iemand die het succes voorbij vanuit de tribunes meemaakt, is Alexander Baumjohann. De 29-jarige ex-speler van onder meer Bayern München - waar hij nooit doorbrak - speelde dit seizoen nog geen minuut. Meer nog, de Duitse middenvelder wist zelfs nog geen plekje te veroveren op de bank. Bovendien staat Baumjohann door een blessure al bijna twee maanden aan de kant.



Zijn toekomst bij Hertha lijkt nihil - de 29-jarige Duitser vertrok ook niet mee op stage naar Mallorca. In Duitse media wordt geregeld gewag gemaakt van een exit van Baumjohann. Zo zou tweedeklasser St. Pauli in polepositie liggen om de middenvelder binnen te rijven. Op persoonlijk vlak gaat het Baumjohann wel voor de wind. Al ettele jaren vormt hij een koppel met de Braziliaanse Tatiane. Alexander en Tatiane stapten eind 2015 in het huwelijksbootje en hebben samen twee dochtertjes (Melissa en Milena). Op instagram post de intussen 33-jarige Braziliaanse regelmatig foto's die weinig aan de verbeelding overlaten én vooral haar laatste kiekje - waarin ze zich helemaal bloot geeft - willen we u niet onthouden.