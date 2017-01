Geniale goal krijgt nóg genialer gevolg, al toont niet iedereen zich hier even liefdevol

Door: redactie

14/01/17 - 21u27

video

Toch wel straffe stoten op dit voetbalveld in Guam. Daar scoorde ene Ashton Surber voor de NAPA Rovers met een werkelijk geniale retro, maar dan moet het geniaalste eigenlijk nog komen. Bij zijn viering begon het te dagen dat hij op de t-shirt onder zijn voetbalplunje een boodschap had voor zijn liefje, waarop hij prompt zijn truitje uittrok en de boodschap 'MARRY ME?' verscheen. De scheidsrechter toonde zich harteloos en hanteerde de regels volgens het boekje, zodat de frats Surber op geel kwamen te staan. Gelukkig voor hem kwam de boodschap aan en werd die positief onthaald, want naar verluidt zou zijn steun en toeverlaat 'ja' hebben gezegd na afloop van de wedstrijd.