Frutos debuteert bij veteranen Londerzeel

Door: redactie

14/01/17 - 08u45

© Jan Aelberts.

Noem het gerust een toptransfer: gisteravond speelde Nicolás Frutos (35) zijn eerste match bij de veteranen van SK Londerzeel. "Tienduizend supporters of honderd, ik wil gewoon weer voetballen", zegt de spits. Het contrast met zijn hoogdagen bij Anderlecht was groot. Aantreden mocht hij op het achterveld van Londerzeel - zonder tribune - voor een handvol supporters die moedig de regen trotseerden. "Voor roem of geld speel ik niet meer, wél voor het voetbal, het spelletje. En daar geniet ik echt van." De Argentijnse spits heeft duidelijk zijn lange haren nog niet verloren, en ook het balgevoel doet soms opnieuw denken aan de gloriejaren. Al in de eerste helft scoorde hij twee keer voor zijn nieuwe club. Winnen lukte nog niet. De veteranen speelden 5-5 gelijk tegen Mechelen.