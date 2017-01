Flipkens: "Veel goede reacties op mijn kledinglijn"

Door: redactie

14/01/17 - 09u00

Sinds begint dit jaar speelt Kirsten Flipkens (31) in haar eigen kledinglijn, iets dat ze vorige winter op poten zette met het jonge, Limburgse kledingmerk Deux Belges.



'DB Flppr' staat voor een mooie collectie van tennis - en vrijetijdsspullen en Flipkens kreeg in Melbourne al veel goedkeurende opmerkingen. "Caroline Wozniacki, Dominika Cibulkova en Feliciano Lopez hebben al gezegd dat ze het mooi vonden", zei Flipkens die haar ideeën zag uitgevoerd worden door een designer. "Ik amuseer me ermee en het geeft me wat te doen naast de baan. Ik had het idee om iets met kleding te doen, maar met alles wat er dan bij komt kijken, was het toch makkelijker om met een bestaand merk in zee te gaan. De eerste bestelling is trouwens al gebeurd, vanuit Frankrijk! De nieuwe Sharapova ben ik niet, het is niet de bedoeling dat ik ga concurreren met Nike of Adidas, maar je moet wel trachten iets anders op de markt brengen om in de smaak te vallen. Het is gewoon een toffe uitdaging."



