Keert Floyd 'Money' Mayweather terug in de ring? De Amerikaanse bokser is officieel gestopt, maar er gaan wel geruchten op over een kamp tegen MMA-vechter Conor McGregor. Voor het geld moet Mayweather het alvast niet doen. Op Instagram stoeft Mayweather dat hij elke dag 80.000 dollar (zo'n 75.000 euro) op zak heeft. Je weet immers maar nooit als hij een koopje ziet in de solden...