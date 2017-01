De nachtmerrie van elke journalist: gsm die bij Mourinho ligt niet op stil gezet waarna er gebeld wordt

Door: redactie

José Mourinho heeft zijn bijnaam 'The Special One' weer eens eer aangedaan. De excentrieke Portugese trainer van Manchester United was bezig aan zijn persconferentie voorafgaand aan het duel met Liverpool toen hij plotseling een mobiele telefoon hoorde rinkelen. Die lag daar om het gesprek op te nemen, maar de journalist was vergeten die op stil te zetten zodat iedereen hoorde dat er gebeld werd. Mourinho zou Mourinho niet zijn als hij kalm de telefoon opnam en een gesprek begon waar de hele zaal van kon meegenieten.