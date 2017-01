Gekluisterd aan de bank vindt concurrent Mignolet troost bij zijn nieuwe vlam 'Miss Instagram'

Door: redactie

Loris Karius beleefde nog niet al te veel plezier aan zijn overstap naar Liverpool. De 23-jarige Duitser moest vorige maand zijn plaats onder de lat opnieuw afgeven aan Simon Mignolet nadat hij meedere keren niet vrijuit ging. In de FA Cup tegen Plymouth en in de EFL Cup tegen Southampon verzamelde Karius afgelopen week nog eens wat speelminuten, al verschuift hij zondag in de topper tegen Manchester United gewoon weer naar de bank ten voordele van 'Big Si'.



Ook naast het veld heeft Karius er een woelige periode opzitten. Zijn relatie met het Duitse model Annelie Alpert, in 2009 nog verkozen tot 'Miss Hamburg', kwam na twee jaar tot een einde (voor beelden van Alpert verwijzen we u graag door naar deze link). Maar stilzitten doet de Duitse goalie evenwel niet. Sinds november bakt Karius zoete broodjes met Pamela Reif. Het Duitse fitnessmodel werd vorig jaar nog uitgeroepen tot 'Miss Instagram'. Het zal u niet verbazen dat de 20-jarige Reif ruim 2,7 miljoen volgers heeft en dat die bijna dagelijks kunnen genieten van nieuwe foto's.