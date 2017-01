Fabregas steekt draak met Courtois, maar onze landgenoot countert meteen genadeloos

Door: redactie

Bij Chelsea bereiden ze zich zo stilaan voor voor de hervatting van de competitie tegen Leicester en de sfeer zit er alvast goed in - tussen Thibaut Courtois en Cesc Fabregas toch in elk geval. Eergisteren pakte de Spaanse middenvelder uit met een video op zijn Instagrampagina, waarin te zien is hoe hij tijdens een oefensessie tweemaal scoort bij onze nationale nummer één. "Makkelijke training tegen Thibaut Courtois vandaag", schreef hij bij de video.



Lik op stuk

Maar Thibaut Courtois zou Thibaut Courtois niet zijn, mocht hij zijn ploegmaat niet meteen van repliek dienen. Gisteren was het al raak: op zijn beurt gooide hij een filmpje online, eveneens vanop een training, waarin te zien is hoe hij de Spanjaard tot tweemaal toe het scoren belet. Het bijschrift luidde niet toevallig: "Makkelijke training tegen Cesc Fabregas", natuurlijk ook vergezeld door de nodige smileys. Poets, wederom poets!