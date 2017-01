Hoe marathonloopster met dit beeld voor heel wat ophef zorgt

Door: redactie

13/01/17 - 11u30

Lanni Marchant stuurde recent bovenstaand beeld de wereld in en dat zorgt voor heel wat ophef. Maar laat dat nu net haar bedoeling zijn.

De 32-jarige Canadese is naast advocate ook vooral een begenadigd marathonloopster, die zich met 2:28:00 op dit moment de beste van haar land mag noemen. Maar even gepassioneerd als in haar werk en in haar sport, vecht ze voor de gelijkheid tussen man en vrouw. Het feit dat ze te vaak herinnerd wordt aan de verschillende standaarden tussen de twee, steekt als een doorn in haar oog en ter illustratie besloot ze bovenstaande foto te maken om er vervolgens een post op haar blog aan te wijden.

Voor het beeld haalde ze de mosterd bij looptijdschrift iRun, dat in 2009 op de cover al een keertje uitpakte met kajakker Adam van Koeverden (ook een Canadees) in bloot bovenlijf. "Moest van Koeverden zich zorgen maken over het feit of dit beeld al dan niet sexy was?", zo vraagt ze zich onder meer af. "Blijkbaar zijn vrouwenlichamen meer sexy dan mannenlichamen, dus mijn beeld heeft geen covers gehaald. Een man die shirtloos is, is oké, maar ik ben niet shirtloos - ik ben halfnaakt", klinkt het ook nog.



Zoals hieronder zichtbaar, heeft ze het intussen wél geschopt tot de cover van het magazine - zij het met ander fotomateriaal.