Concurrent van Bacca toont zich van smerigste kant door noppen vol op hoofd van Joe Hart te planten

Door: redactie

12/01/17 - 23u05

Lapadula scrapes his studs on Joe Hart's face Ouch.... pic.twitter.com/C4BC6xkAW4 — ItalianFootballTV (@IFTV_Official) 12 januari 2017

video Gianluca Lapadula heeft zich vandaag in het bekerduel tussen AC Milan en Torino in negatieve zin laten opmerken. De 26-jarige Italiaanse spits plantte in de tweede helft immers zijn noppen vol (en onnodig) op het hoofd van Torino-doelman Joe Hart.