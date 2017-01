Commentator had al boontje voor Messi, en dan moest diens geniale vrijschop nog komen...

Door: redactie

12/01/17 - 22u08

video

Met een heerlijke vrije trap voorkwam Lionel Messi gisteravond dat FC Barcelona verlengingen moest spelen tegen Athletic Bilbao. Via de binnenkant van de paal belandde het leer in het netje en de nieuwe penseelstreek van de 'Vlo' ging in geen tijd de wereld rond.



Ook in Frankrijk ging de vrijschop viraal, maar daar was niet enkel Messi verantwoordelijk voor. Ook Omar da Fonseca, een Argentijnse commentator die voor de Franse zender beIN Sports werkt, ging immers helemaal uit zijn dak bij het aanschouwen van het nieuwe meesterwerk van zijn landgenoot.



"Wie nu niet gek wordt, mag zijn pyjama aantrekken en meteen gaan slapen", klinkt het onder meer tijdens de tirade van de ex-spits, die in het verleden zijn adoratie voor Messi nooit onder stoelen of banken heeft gestoken.