Het trainingskamp van BMC is bijna gedaan en dat is het sein voor Greg van Avermaet om eens zot te doen

12/01/17 - 19u30

Heel wat teampresentaties en intensieve stages in wielerland momenteel en ook het BMC van Greg Van Avermaet, Ben Hermans, Dylan Teuns en Loïc Vliegen legt onder een heerlijk (Spaans) zonnetje de basis voor een nieuw wielerseizoen. En onze landgenoot maakte graag van de laatste loodjes kilometers malen gebruik om eens de stuntman in zich los te laten. Via een op de weg gemonteerde camera zien we de renners van BMC door het beeld flitsen en wanneer onze 'Gouden Greg' in het midden in beeld komt, gebeurt hét. Ineens verandert de Oost-Vlaming eventjes in een vliegende showman.