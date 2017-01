'Breaking!' Basketbord breekt in duizend stukken na monsterlijke dunk van student

Door: redactie

Isaiah Banks, speler van Heritage (Ringgold, Ga.) High School, is de naam. De Amerikaanse jongeman werd gisteren in één klap beroemd toen hij in de partij tegen Evans met een monsterlijke dunk de ring en het 'backboard' aan diggelen mepte. Bij een 40-14 tussenstand in het derde kwart werd de partij meteen gestaakt omdat er geen ander bord meer voor handen was (binnenkort wordt de wedstrijd hervat).



"Ik ontfutselde de bal, ging er razendsnel vandoor en besloot om te dunken (zoals ik meestal doe)", zei Banks na afloop. "Wanneer het bord effectief in duizend stukjes brak, was ik even geshockeerd. Iedereen viel me meteen aan om me te feliciteren. Iedereen was uitzinnig van vreugde", aldus de Amerikaanse student die als souvenir enkele stukjes glas mee naar huis mocht nemen. Vandaag werd al een nieuwe ring en backboard geïnstalleerd.