Stel schreeuwt het uit tijdens knotsgekke taxirit (al zou dat achteraf nergens voor nodig blijken)

Door: redactie

12/01/17 - 12u28

video

Het stel dat de hoofdrol speelt in bovenstaande video wist niet wat er gebeurde toen het laatst een ritje met de taxi had geboekt. De twee stapten in en vroegen aan de chauffeur om hen richting station te brengen, maar zo'n 'hobbelige' rit hadden ze nooit kunnen incalculeren. Maar er zat dus meer achter: de chauffeur met dienst was niemand minder dan voormalige Formule 1-ster David Coulthard, die de nodige vermomming kreeg aangemeten. Hij liet zich overhalen door Aviva, een verzekeringsbedrijf uit Groot Brittannië dat via de 'Extreme Driving Challenge' autorijders wil aanmanen om op hun rijgedrag te letten. We vermoeden wel dat het stel de 53 pond die de 45-jarige Schot aan het eind van het ritje vroeg, op zak mocht houden.