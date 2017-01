Terwijl broerlief miljoenenkamp bekokstooft, geniet zij van haar wittebroodsweken op de Malediven

Door: redactie

12/01/17 - 11u23

Hij was de eerste die in één jaar zowel de MMA-titel bij de lichtgewichten als die bij de vedergewichten pakte, hij wordt de eerste keer papa en bovendien zag hij zijn zusje onlangs in het huwelijksbootje stappen: we kunnen dus wel stellen dat het Conor McGregor voor de wind gaat. Intussen klinken de geruchten alsmaar harder als zou het tot een supergevecht komen tegen Floyd Mayweather, maar in dit stuk vestigen we de aandacht dus toch even op Aiofe, de niet onknappe zus van de vechtjas. Zij geniet momenteel van haar wittebroodsweken op de Malediven en zoals je kan zien laat ze ook haar Instagramvolgers maar al te graag meegenieten van haar uitje...