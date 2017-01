Op deze hilarische manier schudt Thomas Müller journalisten van zich af

Door: redactie

Thomas Müller (27) is niet alleen een absolute topvoetballer, de aanvaller van Bayern München is duidelijk ook erg bedreven in het ontlopen van de pers. Toen hij gisteren na het oefenkamp in Doha voet op Duitse bodem zette, had hij geen zin meer in een praatje met het verzamelde journaille. Müller deed dan maar alsof hij aan het bellen was. Echter niet met zijn mobiele telefoon, maar wel met zijn paspoort. Een tafereel dat uiteraard voor de nodige hilariteit zorgde in de aankomsthal van de luchthaven van München.