Olympische gymnastes pronken met hun getrainde lichamen op eerste foto's van Swimsuit editie Sports Illustrated

Door: redactie

12/01/17 - 08u00 Bron: Sports Illustrated

Nadat we Simone Biles en Aly Raisman in Rio aan het werk zagen deze zomer, laten de twee Amerikaanse gymnasten nu een heel andere kant van zichzelf zien. Voor de jaarlijkse 'Swimsuit Edition' van het toonaangevende sporttijdschrift Sports Illustrated verruilden ze hun turnpakjes voor bikini's. Op het uiteindelijke resultaat moeten we nog wachten tot februari, maar onze nieuwsgierigheid is in elk geval gewekt.