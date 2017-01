Waar zijn de FIFA-horloges? Wereldvoetbalbond verliest 6 peperdure uurwerken in Zürich

Marie Rutsaert

11/01/17 - 17u54 Bron: ESPN FC, Daily Mail

© photo news.

Tijdens de eerste editie van 'The Best FIFA Football Awards' in het Zwitserse Zürich is de Wereldvoetbalbond zes bijzonder dure uurwerken kwijtgespeeld ergens tussen het hoofdkwartier van FIFA en de tv-studio waar de prijzen werden uitgereikt. De zes horloges van het merk Hublot waren bedoeld voor de verschillende winnaars. Op het nippertje konden er vervangende exemplaren gehaald worden.