Deze wansmakelijke overtreding geeft een nieuwe dimensie aan de categorie met de horrortackles

Door: redactie

11/01/17 - 14u33

video We beseffen het: u bent al zo vaak overspoeld door zware overtredingen dat het op den duur wat verveelt. En toch willen we jullie deze fout uit de Griekse topper tussen Xanthi en Olympiakos Piraeus niet onthouden. Een ingreep die de categorie met de horrortackles toch wel een nieuwe dimensie geeft.

We schrijven de 60e minuut, bij een 0-1 tussenstand voor de bezoekers: een afgeslagen voorzet belandt voor de voeten van Seba, maar die wordt net over de middellijn genadeloos getorpedeerd door ene Christos Lisgaras. Een levensgevaarlijke tackle op kniehoogte die een serieuze rel ontketende. Lisgaras kreeg rood, maar ook Seba mocht inrukken. De Braziliaan revancheerde zich in de nasleep namelijk op een andere speler.



Daarna werd er toch nog aan voetballen gedacht: ex-Anderlechtspeler Luka Milivojevic legde in het slot de 0-2 eindcijfers vast. Olympiakos stevent door deze zege vlotjes af op een zevende opeenvolgende landstitel. Het heeft na veertien speeldagen 37 punten. Dat zijn al twaalf punten meer dan Panionios, Xanthi en Panathinaikos, drie clubs die de tweede plek delen.