Het duurde elf uur om dit waanzinnige trickshot voor te bereiden, maar het resultaat is du jamais vu

video

Meer dan vijf miljoen mensen hebben intussen al genoten van bovenstaande video. Op de beelden is te zien hoe een waanzinnig trickshot in het snooker tot een goed einde wordt gebracht. Plaats van gebeuren was de All Stars Sports Bar in het Engelse Bristol, een snookerhal waar al wel vaker dergelijke stunts werden uitgehaald, maar nog nooit van deze orde. De bedenkers werkten liefst elf uur aan de opstelling, die in totaal zo'n 152 meter lang was. Het huzarenstukje werd intussen opgepikt door BBC en tal van andere nieuwssites.