video

Aan topkeepers geen gebrek in Italië. Gianluigi Buffon is met zijn 38 jaar in de herfst van zijn carrière, maar met Gigi Donnarumma staat er een ware diamant in de wachtkamer. De 17-jarige doelman staat tussen de palen bij AC Milan en is in geen tijd uitgegroeid tot een steunpilaar. Talent heeft Donnarumma te over, maar talent alleen is niet genoeg. De boomlange Italiaan werkt zich op training telkens uit de naad. Kijk maar naar bovenstaande beelden.