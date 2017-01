Dan toch comeback? Ronda Rousey doorbreekt mediastilte met mysterieus bericht

Marie Rutsaert

Ronda Rousey heeft voor het eerst sinds haar pijnlijke K.O. tegen Amanda Nunes iets gedeeld op haar Instagrampagina. 'Rowdy' had zich na haar gevecht gehuld in stilzwijgen. De wereld had enkel een persbericht gekregen waarin ze zei dat ze "tijd ging nemen om te denken over haar toekomst." De meeste kenners verwachten dat ze definitief de overstap naar acteren of WWE (worstelen) maakt. Maar met het mysterieus citaat dat Rousey vannacht deelde, ziet het er naar uit dat ze andere plannen heeft.

Het citaat is afkomstig van Harry Potter-schrijfster J.K. Rowling. Het is een uitspraak die Rowling deed in 2008 aan de prestigieuze universiteit Harvard. "En zo werd mijn dieptepunt de sterke fundering voor het herbouwen van mijn leven."



Wat Rousey wilt zeggen is nog niet duidelijk. Zal zij dit dieptepunt van haar sportieve carrière gebruiken om verder te groeien als atlete? Is dit het moment dat ze de overstap waagt naar een andere sector? We hebben er het raden naar. Eén ding staat vast, Rousey kan de media nog steeds perfect bespelen. Ze is dan niet meer de kampioen van de UFC, ze is en blijft (voorlopig) dé poster girl van de sport.



Een andere vechter oogstte enorm veel lof met haar reactie op het bericht van Rousey. Het was niemand minder dan Cristiane Justino Venâncio, beter bekend onder haar bijnaam 'Cyborg'. De Braziliaanse nam het nooit op tegen Rousey, maar de twee stonden lange tijd bekend als de twee beste vrouwelijke vechters ter wereld. Fans van de sport waren lang verdeeld tussen 'Kamp Rousey' en 'Kamp Cyborg'. Hun rivaliteit werd maar wat graag uitgespeeld door Amerikaanse media.



De verbazing was dus groot toen 'Cyborg' troostende woorden schreef onder het bericht van de gevallen ster. "Ik was triest toen ik het verlies van deze star zag," zo vertelde ze. "Maar er wacht je nog zo veel en je hebt de financiële zekerheid om te doen om je passies te volgen. Jij hebt deuren geopend voor de sport en bent tot een icoon uitgegroeid. Geniet van het volgende hoofdstuk in je leven en van de mogelijkheden om de wereld te blijven veranderen."