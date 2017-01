Pijnlijk! Rugbyinternational bespot door eigen vriendin na comeback van 35 seconden

Marie Rutsaert

video De Engelse rugbyspeler James Haskel maakte dit weekend na een half jaar zijn wederoptreden. Dat verliep echter niet zoals hij had gehoopt. Na 35 seconden en een verkeerd contact zeeg de flankspeler van de London Wasps bewusteloos tegen de grond. Veel medelijden kreeg hij niet. Zijn coach lachte gewoon met het incident, maar het was zijn lief die de vernedering compleet maakte.

Haskell verloor na 35 seconden kort het bewustzijn door een misgelopen tackle op Freddie Burns (Leicester Tigers). De schade voor de international bleek op het eerste gezicht mee te vallen, maar hij zal wel het protocol voor hersenletsels moeten doorlopen. Het zou kunnen dat hij dus weer een tijdje niet aan de bak zal komen.



Zijn vriendin Chloe Madeley kon het niet laten om de arme speler uit te lachen. In een video die Haskell zelf deelde op Instagram steekt ze de draak met de korte comeback van haar lief. De blondine vraagt hem heel onschuldig om te raden wie ze is. Vervolgens zet ze de scrumcap van Haskell op om dan door de woonkamer te waggelen en neer te gaan op dezelfde manier als hem.



Het was niet de eerste mop die de rugbyspeler moest verteren. De sportieve directeur van zijn ploeg omschreef zijn comeback sarcastisch als "35 'uitstekende' seconden."



Haskell lijkt er ook zelf mee te kunnen lachen. Hij deelde de beelden van het toneeltje van zijn lief met volgende woorden: "Wie heeft nog vijanden nodig als je Chloe Madeley hebt. Ik moest er mee lachen, de andere optie was wenen."