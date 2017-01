Twee getrainde triatleten kunnen hun ogen niet geloven als oude landbouwer hen bergop voorbijsnelt

video Axel Carion en Andreas Fabricius: twee triatleten die in 58 dagen van Cartagena, in Colombia, naar Ushuaia in Argentinië willen fietsen. Een immense uitdaging want beide steden liggen gescheiden door 11.000 kilometer. Dat is gemiddeld liefst 190 kilometer per dag en niet over vlakke wegen, maar wel over knoerten van cols. Een indrukwekkende recordpoging waar het goede doel wel bij zal varen.

Al even indrukwekkend was de prestatie van Luís, een 63-jarige landbouwer uit Dabeiba, een gemeente in het departement Antioquia, in het noordoosten van Colombia. De man fietste het Frans-Zweedse koppel immers gezwind voorbij. Op een cól van 2.000 meter met pieken tot 15 procent, op een aftánds tuig en bovendien nog eens gepakt en gezakt. De stervende triatleten konden hun ogen niet geloven. "Kijk, hij is veel sterker dan ons. Wíj zitten op onze limiet", pufte één van de twee. "Hij maakt ons belachelijk. 't Is een beest!" Colombia thank you for all you have given us: amazing food, incredible people, stunning sceneries...and hard climbs ! Ecuador here we come, the country of the volcanoes ! More climbs, more new people to meet. We hope to meet other crazy cycling heroes on the road... . . . #BikingMan #WorldRecord #ExploreEndureEmpower #Colombia #Ecuador