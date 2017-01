Scholieren van Nevada zorgen met zes driepunters in 74 seconden voor één van strafste comebacks ooit

video

'It ain't over till the fat lady sings'. Toepasselijk op bovenstaande beelden van de wedstrijd tussen universiteitsploegen New Mexico en Nevada. Op een gegeven moment stond Nevada maar liefst 25 punten in het krijt. Met nog 74 seconden te spelen, toen de achterstand weliswaar verkleind was tot 14 punten, leek het over en uit voor de thuisploeg.



Maar dan scoorde 'the wolf pack' liefst zes driepunters op een rij. Omdat de spelers van New Mexico het lieten afweten van de vrijworplijn, won Nevada met één van de strafste comebacks ooit uiteindelijk na verlengingen, met 105-104.