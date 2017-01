Coach weet niet waar hij het heeft nadat fans hem op deze gewéldige manier hart onder de riem stoppen

Door: redactie

10/01/17 - 07u56

video

Jim Bentley, coach bij Morecambe FC in de Engelse League Two (vierde klasse zeg maar) is een graag gezien man bij de supporters van zijn team, zoveel is wel zeker. Bentley was tijdens de wedstrijd tegen Cheltenham naar de tribunes gestuurd door de scheidsrechter nadat hij het niet eens was met de beslissing om één van zijn spelers uit te sluiten, waarna de 40-jarige trainer van de FA ook nog een boete van 1.000 pond (ofte 1.150 euro) opgelegd kreeg.



Veel geld natuurlijk voor een coach op dergelijk niveau, waarna de fans van de club toonden het hart meer dan op de juiste plaats te hebben. Tijdens de wedstrijd tegen Notts County (die overigens met 4-1 werd gewonnen) hielden de fans een inzamelactie, waarna het bedrag dan ook makkelijk werd rondgehaald. Toen de som ook effectief aan Bentley (die na zijn actieve carrière trouwens trainer werd bij het team) werd overhandigd, kon die zijn tranen maar net bedwingen. "We weten dat je boete 1.000 pond bedroeg en dat is veel geld om uit je eigen zak te moeten betalen. Daarom zijn de fans héél genereus geweest, hebben ze diep in hun zakken getast en willen ze toch je boete betalen. Omdat de club iedereen nauw aan het hart ligt. Ook jij ligt nauw aan het hart van onze fans en we zijn allen bondgenoten", klonk het bij de overhandiging.