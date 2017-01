Met de motor rijden kan hij als de beste, de wagen besturen lukt blijkbaar ietsje minder goed...

Yari Pinnewaert

9/01/17 - 17u05

Liefst negen keer pakte hij de wereldtitel in het MotoGP, maar het ene soort voertuig is duidelijk het andere niet. Vraag dat maar een keertje aan de intussen 37-jarige Valentino Rossi. Hierboven ziet u hoe hij zijn Audi RS6, een beestje van om en bij de 125.000 euro, toch wel lelijk in de prak heeft gereden. Hij verloor de controle over zijn voertuig op een weg bij Madonna di Campiglio, een populair skistation in Italië. Zelf kwam hij er zonder schrammen vanaf, zijn wagen zal dan weer wél heel wat oplapwerk nodig hebben.