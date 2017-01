'Bitch fight'! Potig partijtje damesbasketbal in VS draait uit op regelrechte knokpartij

Door: Glenn Bogaert

9/01/17 - 10u55

© Twitter Tyler Bischoff.

Dat de emoties en zenuwen in de sportwereld al eens strak gespannen staan, is op zich niks bijzonders. Alleen is het soms moeilijk om de zaak onder controle te houden en de potjes niet te laten overkoken. In de VS liep een behoorlijk potig en viriel partijtje damesbasketbal tussen de UNLV Runnin' Rebels en de Utah State Aggies in het Dee Glen Smith Spectrum bijvoorbeeld danig uit de hand.



Na een stevige charge bij 36-32 in het voordeel van Utah in het derde kwart van de partij breekt de hel los en worden er enkele stevige klappe uitgedeeld. De arbitrage probeert het brandje nog te blussen, maar er is wat extra volk nodig om de vrouwelijke vechtjassen uit elkaar te halen. Uiteindelijk mochten maar liefst acht speelsters hun biezen pakken na dit staaltje 'bitch fight' op het parket.