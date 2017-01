Is dit een van de smerigste knock-outs in de geschiedenis van de MMA?

video

Drie seconden: langer heeft de kamp tussen MMA-vechters Ibragim Khalilov en Bakthiyar Barotov niet geduurd. Binnen die tijdspanne had de Rus Khalilov zijn opponent uit Tadzjikistan al tegen de vlakte geslagen. Een van de snelste knock-outs uit de geschiedenis, maar volgens kenners ook een van de smerigste.



Khalilov trad immers een ongeschreven regel flagrant met de voeten. Hij fakete de 'glove touch' - een groet in het midden van de ring - en haalde meteen verwoestend uit, met de intussen gekende gevolgen.



Op social media wordt verdeeld gereageerd: een grote meerderheid bestempelt de actie van Khalilov als "schandalig", terwijl een kleine groep vindt dat Barotov "zich maar beter had moeten beschermen". En wat denken jullie? Laat het ons vooral weten in de reacties.