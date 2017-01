De voorzet was verre van perfect, maar ex-speler STVV en Standard doet er toch iets magnifieks mee

Door: Glenn Bogaert

Wat is dat toch lekker, zo'n 'scorpion kick'. We zien geregeld mooie uitvoeringen de revue passeren en ook die van Reza Ghoochannejhad mag er wezen. De Iraanse international met ook de Nederlandse nationaliteit flikte het allesbehalve alledaagse kunststukje in een oefenpot tussen zijn club Heerenveen en het Duitse Wolfsburg. En zeggen dat de voorzet eigenlijk verloren leek voor de ex-speler van STVV en Standard. Geen probleem echter, de bal achter hem of niet, met de hak zorgde hij nog voor een heerlijke treffer. Bekijk hieronder de knappe beelden!