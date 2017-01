"Soms scoor ik ook eens", knipoogt Thibaut Courtois. En hoe mensen!

Door: Glenn Bogaert

9/01/17 - 09u25

© Twitter Thibaut Courtois.

video

Thibaut Courtois mocht gisteren een snipperdagje nemen in de FA Cup, onze Rode Duivel werd in doel vervangen door zijn Bosnische collega Asmir Begovic. 'The Blues' haalden het in de derde ronde met 4-1 van het bescheiden Peterborough en kunnen dus met een gerust gemoed een nieuwe trainingsweek aanvatten. En de 24-jarige Courtois kan in de komende dagen misschien nog wat vrije trappen in doel rammelen want als we onderstaand filmpje zien, blijkt dat nota bene een kwaliteit van hem te zijn. Aan de kant Eden Hazard, vanaf nu trapt jouw landgenoot in doel de vrije trappen! Kijk hieronder maar eens hoe heerlijk de trap van Thibaut in doel vliegt.