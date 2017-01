Door: redactie

KV Oostende-voorzitter Marc Coucke maakt van de winterstage gebruik om de conditie op peil te houden. De preses is in Algorfa dagelijks in de fitness terug te vinden, maar daar blijft het niet bij. Gisteren waagde Coucke zich aan een spelletje padel - de in Spanje razendpopulaire racketsport. De voorzitter deed dat, met onder anderen keepertrainer Patrick Deman en teammanager Rik Coucke, naast het veld waar ook Yves Vanderhaeghe en zijn assistenten het beste van zichzelf gaven.