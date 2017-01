Kortsluiting in de hersenen: Paire mept tennisbal wild richting publiek

Door: redactie

8/01/17 - 21u55

video

Benoît Paire heeft intussen al wel een status opgebouwd op het ATP-circuit. De excentrieke Franse tennisser heeft gouden handjes, maar verliest al te vaak zijn 'cool'. Ook gisteren in Chennai werd het allemaal wat te veel voor het vijfde reekshoofd. In zijn halve finale tegen Roberto Bautista Agut (de latere winnaar) stond Paire met 3-6 en 0-2 in het krijt toen het potje overkookte. De 27-jarige Fransman, die met onze landgenoot Steve Darcis ook in het dubbelspel aantrad, had naar eigen zeggen genoeg van het rumoerige publiek en het bijbehorende lakse optreden van de umpire. Paire nam dan maar het heft in handen en mepte een bal wild richting de tribunes (in de eerste set moest zijn racket er ook al aan geloven, zie video hieronder).



Na een stevige discussie met de umpire wist de Fransman uiteindelijk toch zijn kalmte terug te vinden. Hij verloor weliswaar de partij met twee keer 6-3. Morgennacht neemt Paire het in de eerste ronde in Sydney op tegen de Australiër Alex De Minaur. Afwachten of hij dan zijn woede wel onder controle kan houden.