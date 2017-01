Wout en Mathieu houden van wat spektakel, maar wat dan gezegd van dit showbeest?

Door: Glenn Bogaert

9/01/17 - 06u28

© Twitter Cofidis.

Een straffe solo van Wout van Aert in ons land en een haast even makkelijke overwinning voor Mathieu van der Poel in Nederland. Was er dan geen nationaal kampioenschap in onze nabijheid met een beetje sprankracht? Toch wel want in Frankrijk maakten Clément Venturini en Arnold Jeannesson er een verbeten tweestrijd van.



De 24-jarige showman Venturini, die u nog kent als nummer vier van het door Toon Aerts gewonnen EK in Frankrijk, haalde het uiteindelijk in het Bretoense Lanarvily en aan de aankomst trakteerde hij het publiek op enkele staaltjes van het betere stuntwerk. De Peter Sagan van de cyclocross zeg maar. In zijn schaduw moesten de bekendere Franse crossers John Gadret (3de) en Francis Mourey (6de) dan ook content zijn met ereplaatsen.