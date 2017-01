Oooh Hanni! Aanvoerder Anderlecht werkt zich met heerlijke hakgoal meteen in harten Algerijnse fans

Door: redactie

7/01/17 - 22u00

video Anderlecht-aanvoerder Sofiane Hanni bereidt zich met de Algerijnse nationale ploeg voor op de de Afrika Cup, die van 14 januari tot 5 februari in Gabon plaatsvindt. Vandaag speelden de manschappen van bondscoach Georges Leekens een oefenwedstrijd tegen Mauritanië (3-1 winst) en daarin liet Hanni zich na rust opmerken.

De Algerijnen stonden bij rust 0-1 in het krijt na een strafschopgoal van El Hacen El Id, maar zeven minuten na rust kon de middenvelder van paars-wit voor de gelijkmaker zorgen. En dat deed hij op fraaie wijze. In de eerste zone verlengde de aanvoerder van Anderlecht een hoekschop van Taïder immers knap in de verste hoek. Daarna troffen ook Bounedjah en Bentaleb nog raak, waardoor Algerije uiteindelijk met 3-1 won.



Op 15 januari beginnen de 'Woestijnvossen' aan Afrika Cup met een duel tegen Zimbabwe. Senegal, dat onder anderen Anderlecht-verdediger Kara Mbodji opriep, en Tunesië zijn de andere tegenstanders in groep B.