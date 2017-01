T-shirtje zit niet goed tijdens de match? Dat lost deze basketter schaamteloos op

Marie Rutsaert

6/01/17 - 16u43

video

Toeschouwers van de basketwedstrijd tussen de Toronto Raptors en Utah Jazz werden donderdag getrakteerd op een wat apart zicht. Toronto-speler Lucas Nogueira had duidelijk wat last van zijn truitje en besloot voor het oog van de camera's en de toeschouwers in Salt Lake City dat probleem op te lossen. Zonder schaamte trok hij tijdens een vrijworp voor Utah zijn broek naar beneden, stak zijn shirt goed en deed zijn broek weer aan. Kanttekening hierbij is dat Nogueira wel een compressiebroek onder zijn short aanhad. Dus er was niet zo heel veel te zien.