Alsof het niets is: Messi en Suárez houden bal hoog over afstand van meer dan 50 (!) meter

Manu Henry

6/01/17 - 16u00

video

De Japanse televisie kan entertaining duidelijk smaken. Vorige maand daagde een Japanse tv-show Barcelona-sterren Lionel Messi en Luis Suárez uit voor een ietwat ongewone challenge met een drone. Ditmaal kregen de aanvallers van de Catalaanse topclub de opdracht om het leer zo lang mogelijk in de lucht te houden - zonder dat de bal de grond raakt - over een zo ver mogelijke afstand. Het duo slaagt er in de kaap van liefst 50 meter te overschrijden. Om het even te verduidelijken: dat is van het doel tot over de middellijn. Geniet mee in onderstaande beelden, al waarschuwen we u wel voor de (té?) enthousiaste commentator.