Higuaín (even) in oog van de storm nadat hij deze schermster (18) om pikante foto's vroeg

Door: redactie

6/01/17 - 15u46 Bron: Gazzetta dello Sport

© Facebook Antonella Fiordelisi.

De post die de bal aan het rollen bracht: "Higuaín vroeg me via Instagram een foto van mijn kont... de viespeuk" © Kos.

Antonella Fiordelisi zal voortaan wel tweemaal nadenken vooraleer ze iets op sociale media gooit. Zo schoten op Italiaanse nieuwssites gisteren artikels als paddenstoelen uit de grond als zou niemand minder dan Gonzalo Higuaín expliciet naar foto's van haar kont hebben gevraagd. Toen de pas 18-jarige Italiaanse, aanzien als toptalent in het schermen, echter lucht kreeg van het feit dat de 11 jaar oudere spits van Juventus door die artikels in een slecht daglicht werd gesteld, besloot ze via Facebook toch één en ander recht te proberen trekken. LEES HIERONDER VERDER

"Even voor de duidelijkheid: Higuaín en ik hebben een paar keer gechat via Instagram en onze conversaties waren vooral humoristisch bedoeld. Ik wil hem zeker niet schofferen, tegen mij gedroeg hij zich telkens beleefd en nooit ongepast. Ik wil me dan ook verontschuldigen, ik wilde allerminst geroddel uitlokken. Het was maar een grap. Als sportvrouw wilde ik er nog aan toevoegen dat ik een lesje heb geleerd uit dit voorval: je moet goed op je woorden letten op social media - zelfs al zijn die vaak grappend en goedbedoeld", zo klonk het in haar excuses.



Hieronder enkele beelden ter illustratie van waar Higuaín (ware het al gekscherend) naar vroeg bij zijn chatpartner: