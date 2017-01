Zorgde deze dame en haar collega's ervoor dat Nasri straks vier jaar moet toekijken vanop strafbankje?

Door: redactie

De kans bestaat dat Samir Nasri, de middenvelder die door Manchester City wordt uitgeleend aan het Spaanse FC Sevilla, binnenkort liefst vier jaar moet toekijken door een dopingschorsing. Dat is wel enkel het geval als hij er schuldig wordt van bevonden de wetten van het Wereld Anti-Doping Agentschap (WADA) te hebben geschonden.

Ondanks het feit dat hij momenteel nog gewoon speelt voor Sevilla (hij kreeg afgelopen woensdag in de Copa del Rey nog een 3-0 nederlaag om de oren van Real Madrid), loopt er nog steeds een onderzoek naar Samir Nasri nadat hij vorige maand in Los Angeles een bezoekje had gebracht aan Drip Doctors, een medisch centrum gespecialiseerd in intraveneuze therapie. De bal ging aan het rollen na een tweet van Drip Doctors op 27 december: "We hebben Samir Nasri de Immunity Drip IV toegediend om hem zo gehydrateerd en in topconditie te houden gedurende zijn intensieve seizoen bij FC Sevilla", klonk het toen. Én er ontstond meteen ook een heuse Twitterstorm.



Intraveneuze therapie is echter verboden volgens het WADA, al zijn er wel enkele uitzonderingen. Zo mag het bijvoorbeeld wél als het in hoeveelheden van hoogstens 50 mililiter per zes uur wordt toegediend, of wanneer de atleet een doktersvoorschrift kan voorleggen. De Franse middenvelder wordt in de zaak gesteund door Sevilla, maar daar vielen ze wel compléét uit de lucht toen ze hoorden dat hij de behandeling had ondergaan. Naar alle waarschijnlijkheid had hij dan ook géén medisch attest, waardoor het wel een keertje een hachelijke zaak zou kunnen worden voor de intussen 29-jarige Nasri.



Als het wel degelijk tot een vierjarige schorsing komt, wil dat zeggen dat hij pas op zijn 33 weer aan de slag kan. Keert hij dan ooit nog terug op het hoogste niveau?