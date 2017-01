"Rousey is overroepen. Ik snap niet hoe ooit iemand van haar kon verliezen"

Yari Pinnewaert

6/01/17 - 11u43 Bron: TMZ Sports

Amanda Nunes nam geen blad voor de mond in het interview. © photo news.

48 seconden duurde de fel gemediatiseerde en opgepookte titelkamp bij de MMA-bantamgewichten tussen 'Comeback Kid' Ronda Rousey en Amanda Nunes. De 28-jarige Braziliaanse liet geen spaander heel van haar Amerikaanse opponente en ook een dikke week later, in een video-interview met TMZ, krijgt Rousey er nog een keertje stevig van langs van diezelfde Nunes. "Ik snap niet hoe Ronda Rousey ooit de titel kon pakken", wond de Braziliaanse er meteen geen doekjes om. "Ik begrijp niet hoe al die meisjes van haar konden verliezen. Ik wist sinds mijn eerste gevecht op het hoogste niveau dat ik haar kon kloppen."



Overroepen

Ook gedurende de rest van het gesprek hakte ze stevig in op Rousey. "Of Rousey kloppen makkelijker was dan verwacht? Ja hoor! Eigenlijk was mijn gevecht tegen Miesha Tate (een andere bekende MMA-vechtster, red) harder dan trainen voor de kamp tegen Ronda Rousey. Zij is gewoon overroepen! De UFC (Ultimate Fighting Championship) heeft dit laten gebeurden. De organisatie heeft Rousey op een schavotje geplaatst dat ze eigenlijk niet verdient. Ik wist al dat ik haar kon kloppen van als ik haar eerste gevecht zag", klonk het ook nog bij de taaie Braziliaanse. Klare taal...