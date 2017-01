Engelse wonderboy zit aan zes goals in drie wedstrijden en blijkbaar scoort hij niet alleen óp het veld

Door: redactie

6/01/17 - 12u25

© Instagram.

Zes goals in de laatste drie wedstrijden: het zijn de lang niet onaardige statistieken van Bamidele Jermaine "Dele" Alli. Na Southampton en Watford maakte hij met twee rake kopbaldoelpunten nu ook abrupt een eind aan de zegereeks van Chelsea, wat maakt dat hij de kaap van 20 Premier League goals sneller heeft gerond dan illustere voorgangers als Paul Scholes, David Beckham, Frank Lampard en Steve Gerrard. Wat zijn geheim is weten we niet, al weten we wel wel waar hij een groot deel van zijn inspiratie haalt: bij Ruby Mae, een Brits lingeriemodel. En of ze de twee goals van haar liefje meevierde via Snapchat.



LEES HIERONDER VERDER