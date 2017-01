Dit tennispunt is zó briljant dat het zelfs glimlach op gezicht van 'bad boy' tovert

Door: Glenn Bogaert

5/01/17 - 21u17

© Twitter Hopman Cup.

video

Voor fantastische punten in het tennis maken we graag plaats en in de Hopman Cup was het van dat. Op de derde en laatste speeldag in groep B keken de Verenigde Staten, al zeker van de eerste plaats en een finaleticket, uittredend kampioen en thuisland Australië in de ogen. De Amerikanen gingen aan de haal met de zege en de weg voor de triomf werd al geplaveid door Jack Sock. De 24-jarige nummer 23 van de wereld haalde het makkelijk van 'bad boy' Nick Kyrgios (ATP 13). 6-2, 6-2 werd het en hét punt van de wedstrijd willen we u niet onthouden. Een pareltje van Sock dat zelfs de 21-jarige Kyrgios een glimlach bezorgde. Geniet even mee!